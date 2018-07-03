Hindistan'da duvar çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Hindistan'ın Thane kentinde bir sitedeki duvarın çökmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Hindistan basınında yer alan habere göre, Thane Belediyesi Afet Yönetim Merkezi Başkanı Santosh Kadam, yaptığı açıklamada, bir sitede birkaç evin bağlı olduğu 9 metre uzunluğundaki duvarın şiddetli yağışların da etkisiyle çöktüğünü kaydetti.
Olayda bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirten Kadam, 2 kişinin de yaralandığını söyledi.
Sitedeki diğer evler boşaltıldı.
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