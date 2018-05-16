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Hindistan'da feribot alabora oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 14:33 | Son Güncelleme

Kazada 4 kişi öldü, kayıp 40 kişi aranıyor

HAYDARABAD (AA) - Hindistan'ın güneyinde nehirde sefer yapan bir feribotun alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü.

Hint yetkili Karhikeya Mişra, feribotun, dün gece olumsuz hava koşullarının görüldüğü Godavari nehrinde battığını, şimdiye kadar 4 kişinin cesetlerinin çıkarıldığını, kayıp 40 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Nedeni henüz bilinmeyen kazadan sonra feribottaki yaklaşık 20 kişinin yüzerek kıyıya ulaştığı, donanma ve ulusal afet dairesi tarafından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına balıkçıların da destek verdiği kaydedildi.

Hindistan'da feribot kazaları, aşırı yükleme ve feribotların bakımsızlığı nedeniyle sıklıkla yaşanıyor.

Geçen kasım ayında Andra Pradeş eyaletinde meydana gelen feribot kazasında 19 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
feribot Hindistan Kaza

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