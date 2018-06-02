Hindistan'da fırtına: 17 ölü

Hindistan'ın kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle 17 kişinin öldüğü bildirildi.
Hindustan Times'da yer alan habere göre, ülkenin kuzeyinde bulunan Uttar Pradeş eyaletinde etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı.
Bölgesel Ulusal Afet Ajansı Sözcüsü TP Gupta, fırtınanın saatteki hızının 100 kilometreye ulaştığını, ölümlere yıkılan ağaçlar, duvarlar ve evlerin neden olduğunu kaydetti.
Meteoroloji kurumundan yapılan açıklamada, halka fırtınanın devam edeceği uyarısında bulunuldu.
Hindistan’nın en kalabalık eyaleti Uttar Pradeş'te nisan ayından bu yana etkili olan fırtınalar nedeniyle 200’den, diğer bölgelerde ise toz ve rüzgar fırtınaları nedeniyle 100’den fazla kişi hayatını kaybetti.
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