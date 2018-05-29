Hindistan'da fırtınada 34 kişi öldü

LUCKNOW (AA) - Hindistan'ın kuzeyinde etkili olan fırtınada 34 kişi hayatını kaybetti.
"Hindustan Times"ın haberine göre, fırtına nedeniyle son 48 saatte, Jharkhand eyaletinde 12, Uttar Pradeş eyaletinde 10 ve Bihar eyaletinde 12 kişi yaşamını yitirdi.
Çok sayıda kişinin yaralandığı fırtınada kerpiçten evlerin duvarlarının yıkıldığı, üzerine ağaç devrilen evlerin hasar gördüğü bildirildi.
Fırtınanın elektrik direklerine zarar vermesi nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemiyor.
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