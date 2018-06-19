Hindistan'da gölete düşen araçtaki 6 çocuk öldü

Hindistan'da gölete düşen araçtaki 6 çocuk yaşamını yitirdi.

Hindustan Times gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre, Bihar eyaletinin Araria bölgesinde meydana gelen kazada, düğünden dönen 6 çocuk hayatını kaybetti.

Tarabari polis karakolundan Prashant Kumar, yaptığı açıklamada, "Aracın şoförü, karşıdan karşıya geçmekte olan bazı çocuklara çarpmamaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybetmiş. Araç bir ağaca çarptıktan sonra gölete düşmüş." dedi.

Kazanın ardından olay yerine koşan yöre halkının araçtan çıkardığı çocuklar, hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuklardan ikisinin 8, ikisinin 10, birinin 12 ve diğerinin 14 yaşında olduğunu açıkladı.

Kazada yaralanan 2 çocuk hastanede tedavi altına alınırken, kazadan yara almadan kurtulan şoförün olay yerinden kaçtığı bildirildi.

