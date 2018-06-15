Hindistan'da hava kirliliği alarmı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de artan hava kirliliği nedeniyle inşaatların 2 günlüğüne durdurulması kararı alındı.
Hükümete bağlı Merkezi Hava Kirliliği Denetim Kurulu başkentteki hava kirliliği seviyesini en yüksek düzeyi olan "şiddetli" şeklinde tayin ederken, tedbir olarak şehirdeki inşaatların 2 günlüğüne durdurulmasına karar verildiğini açıkladı.
Yeni Delhi'de havadaki zararlı parçacık oranını ölçen PM 2,5 değeri sabah saatlerinde 170'e ulaştı. Bu, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) insan sağlığı için güvenli gördüğü değerlerden 6 kat daha fazla.
Ülkenin kuzeyinde son haftalarda esen yoğun rüzgarların taşıdığı toz ve parçacıklar çok sayıda şehirde hava kirliliği düzeyini arttırdı.
Yeni Delhi hükümeti son yıllarda hava kirliliğiyle mücadele için çeşitli tedbirlere başvurmuştu. Şehir yönetimi trafiğe çıkacak araçlar için daha sıkı emisyon standartları belirlerken, mazotlu araçlar için ilave vergiler getirmişti ancak söz konusu tedbirler hava kirliliğini azaltmada etkili olmamıştı.
Türkiye'nin Kandil operasyonları için İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama
Genç komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü' iddiası öfke yarattı
PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!
Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Bahçeli'den HDP'ye Selahattin Demirtaş tepkisi
Kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Fransa'da 31 yıl önce ölü bulunan küçük kızın sırrı çözüldü
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Kestane dedik efsane çıktı: Lenovo Z5 herkesi şaşırttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum