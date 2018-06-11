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Hindistan'da hayata döner umuduyla cesedi 3 gün sakladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 23:44 | Son Güncelleme

Hindistan'da hayata döner umuduyla cesedi 3 gün sakladılar

Hindistan'da ölen bir kadını, annesi ve erkek kardeşinin, Allah'ın kendisine yeniden can vereceği umuduyla apartman dairesinde sakladığı bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Aruna Jyoti adındaki kadın, Andhra Pradeş eyaletine bağlı Jangareddygudem kasabasında henüz belli olmayan bir sebepten dolayı hayatını kaybetti.

Polis, 70 yaşındaki annesinin ve 39 yaşındaki erkek kardeşinin, yeniden hayata döner umuduyla 41 yaşındaki Jyoti'nin cesedini üç gün boyunca apartman dairesinde sakladığını belirtti.

Etrafa yayılan kokudan şikayetçi olan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine giden polis, daireye girdiğinde erkek kardeşinin, Jyoti'nin cesedi yanında yemek yediğini ve polise ablasının uyuduğunu söylediğini aktardı.

Kadının cesediyle aynı evde günlük hayatlarına devam eden annesi ve kardeşinin akli dengesinin bozuk olduğundan şüphelenen polis, Jyoti'nin öldüğünü açıklamaya çalışsa da ailesi "Canını alan Allah, onu yeniden hayata döndürecektir." ifadesini kullandı.

Ölüm nedeninin ve tam zamanın belirlenmesi için kadının cesedi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ceset Hindistan

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