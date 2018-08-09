Hindistan'da heyelan 18 can aldı

Hindistan'ın Kerala eyaletinde meydana gelen heyelanlarda 18 kişi hayatını kaybetti.
Ülke basınındaki habere göre, eyalette gece etkisini artıran şiddetli yağışlar dört bölgede heyelana neden oldu.
Heyelanlarda en az 18 kişinin öldüğü, 3 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Kayıp 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Meteoroloji Kurumu, bölgede yağışların gelecek günlerde de devam edeceği uyarısı yaptı.
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