HABER

Hindistan'da heyelan: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 18:52 | Son Güncelleme

Hindistan'da heyelan: 5 ölü

Hindistan'nın Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen heyelanda 5 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Hindular için kutsal sayılan Amarnath Mağarası'nın bulunduğu bölgedeki şiddetli muson yağmurları nedeniyle yaşanan heyelanda 5 hacı adayı yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 2 bin Hindu hacı adayının ibadet için gittiği mağaranın yer aldığı bölgedeki heyelanda 3 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Baltal ve Pahalgam kentlerinden ulaşımın sağlandığı mağara çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı.

Bu yıl hac vazifesini yapmak için mağaraya gitmeye çalışan 10 Hindu yolda hayatını kaybetti.

PARTNERSuyun kenarında oturuyordu, bir anda belinden ısırdı sonra...Suyun kenarında oturuyordu, bir anda belinden ısırdı sonra...
Hakkari yüzme havuzuna kavuştuHakkari yüzme havuzuna kavuştu
İstanbul'da Beykoz'daki nargile kafede şoke eden görüntü! İstanbul'da Beykoz'daki nargile kafede şoke eden görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
heyelan Hindistan Amarnath Mağara

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Son dakika! İYİ Partili isim açıkladı: Millet ittifakı sona erdi

Son dakika! İYİ Partili isim açıkladı: Millet ittifakı sona erdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

İstanbul'da Beykoz'daki nargile kafede şoke eden görüntü!

İstanbul'da Beykoz'daki nargile kafede şoke eden görüntü!

Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan Ufuk Tatar olayında dikkat çeken detay! Babanın ifadesi tutarsız çünkü...

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan Ufuk Tatar olayında dikkat çeken detay! Babanın ifadesi tutarsız çünkü...

İsmail Demir kimdir? İsmail Demir yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

İsmail Demir kimdir? İsmail Demir yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kabine açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kabine açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.