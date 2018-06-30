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Hindistan'da iki tecavüz zanlısının idamı için gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 22:26 | Son Güncelleme

Gösteriye katılanlar, 7 yaşındaki kıza tecavüzden tutuklanan iki şüphelinin idam edilmesini istedi

YENİ DELHI (AP) - Hindistan'da yüzlerce kişi, 7 yaşındaki kıza tecavüzden tutuklanan 2 zanlının idam edilmesi için gösteri düzenledi.

Madhya Pradesh eyaletinde geçen hafta kız çocuğunu tecavüz edip öldürmeye çalıştıkları iddiasıyla tutuklanan iki şüphelinin idamını isteyen yüzlerce kişi sokaklara çıktı.

Gösteri nedeniyle birçok yol ve dükkan kapatıldı.

Polis memuru Manoj Kumar, tecavüze uğrayan küçük kızın okul önünde kendisini almaya gelen ailesini beklerken kaçırıldığını ve boğazının kesilerek yaralandığını söyledi.

Halen hastanede tedavisi süren kızın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Hindistan hükümeti, nisan ayında 12 yaşından küçük çocuklara tecavüzden suçlu bulunanlara idam cezasını öngören kararnameyi onaylamıştı.

Ülkede yasalar kapsamında reşit olmayanlara ağır cinsel saldırıya en yüksek ömür boyu hapis cezası veriliyor.

Cammu Keşmir'e bağlı Kathua'da Müslüman göçer topluluğu Gujjarlar'a mensup ailenin 8 yaşındaki kız çocuğunun 10 Ocak'ta aralarında emekli bir kamu görevlisi ve polis memurlarının bulunduğu 8 kişi tarafından kaçırılarak, bir Hindu tapınağında bir hafta boyunca tecavüze uğradıktan sonra vahşice öldürüldüğünün ortaya çıkması ülkeyi derinden sarsmıştı.

Mumbai ve Yeni Delhi dahil ülke genelinde önceki haftalarda küçük kız için adalet çağrısıyla geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan idam protesto tecavüz

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