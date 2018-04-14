Hindistan'da iktidar partisi milletvekili tecavüz suçuyla tutuklandı

LUCKNOW (AA) - Hindistan'da iktidardaki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi (BJP) üyesi bir milletvekili, genç bir kızı kaçırarak tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

Hindistan Federal Soruşturma Bürosu (CBI) Sözcüsü Abhishek Dayal, basına yaptığı açıklamada, milletvekili Kuldeep Singh Sengar'ın, Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Lucknow'da CBI yetkileri tarafından 15 saat sorgulandıktan sonra tutuklandığını belirtti.

Eyaletteki Unnao bölgesinde yaşayan bir genç kız, Sengar'ı geçen yıl haziranda kendisine tecavüz etmekle suçlamıştı. Genç kız, önceki gün gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı geçen sene ağustosta eyalet yetkililerine ihbar ettiğini ancak bir sonuç alamadığını söylemişti. Sengar ve taraftarlarının tehdit ettiğini ve Yeni Delhi'ye taşındığını belirten genç kız, Hindistan Devlet Başkanına, Başbakana ve de eyaletin emniyet müdürüne yardım için dilekçe gönderdiğini ifade etmişti.

Genç kız, iktidardaki Başbakan Narenda Modi'nin partisi BJP'yi Sengar'ı korumakla suçluyor. Geçen hafta eyalet Başbakanı Yogu Adiyanath ile görüşmeyi talep eden genç kız, talebinin reddedilmesi üzerine gazyağı dökerek kendisini yakmaya çalışmıştı.

Sengar'ın kardeşi Atul Sengar da genç kızın babasını dövmek suçundan bu hafta gözaltına alınmıştı.