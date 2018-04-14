HABER

Hindistan'da iktidar partisi milletvekili tecavüz suçuyla tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 23:58 | Son Güncelleme

İktidardaki BJP üyesi Sengar, 15 saatlik sorgunun ardından genç bir kıza tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklandı

LUCKNOW (AA) - Hindistan'da iktidardaki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi (BJP) üyesi bir milletvekili, genç bir kızı kaçırarak tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

Hindistan Federal Soruşturma Bürosu (CBI) Sözcüsü Abhishek Dayal, basına yaptığı açıklamada, milletvekili Kuldeep Singh Sengar'ın, Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Lucknow'da CBI yetkileri tarafından 15 saat sorgulandıktan sonra tutuklandığını belirtti.

Eyaletteki Unnao bölgesinde yaşayan bir genç kız, Sengar'ı geçen yıl haziranda kendisine tecavüz etmekle suçlamıştı. Genç kız, önceki gün gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı geçen sene ağustosta eyalet yetkililerine ihbar ettiğini ancak bir sonuç alamadığını söylemişti. Sengar ve taraftarlarının tehdit ettiğini ve Yeni Delhi'ye taşındığını belirten genç kız, Hindistan Devlet Başkanına, Başbakana ve de eyaletin emniyet müdürüne yardım için dilekçe gönderdiğini ifade etmişti.

Genç kız, iktidardaki Başbakan Narenda Modi'nin partisi BJP'yi Sengar'ı korumakla suçluyor. Geçen hafta eyalet Başbakanı Yogu Adiyanath ile görüşmeyi talep eden genç kız, talebinin reddedilmesi üzerine gazyağı dökerek kendisini yakmaya çalışmıştı.

Sengar'ın kardeşi Atul Sengar da genç kızın babasını dövmek suçundan bu hafta gözaltına alınmıştı.

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldiAğrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi
Flaş... OHAL ile ilgili kritik gelişme!Flaş... OHAL ile ilgili kritik gelişme!
Orhan Veli 104 yaşında anılıyorOrhan Veli 104 yaşında anılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bharatiya Janata Partisi (BJP) Hindistan Kuldeep Singh Sengar tecavüz

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Suriye'de yeni patlama sesleri

Suriye'de yeni patlama sesleri

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi

Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nevşehir'de katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nevşehir'de katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Üçüncü dünya savaşı mı çıkıyor? İşte İbrahim Kalın'ın yazısı

Üçüncü dünya savaşı mı çıkıyor? İşte İbrahim Kalın'ın yazısı

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu

Sarıyer'de sokak ortasında silahlı kavga! Yaralılar var

Sarıyer'de sokak ortasında silahlı kavga! Yaralılar var

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza!

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.