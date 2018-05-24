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Hindistan'da inek kestiği iddia edilen Müslüman linç edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 19:47 | Son Güncelleme

Hindistan'da inek kestiği iddia edilen Müslüman linç edildi

Hindistan'da inek kestiği iddia edilen bir Müslüman linç edildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Madhya Pradeş eyaletinin Satna bölgesinde, hafta sonu, inek kestikleri iddia edilerek bir çete tarafından saldırıya uğrayan iki kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis, Amgara köyünde taşlı sopalı saldırıya uğrayan 45 yaşındaki Müslüman terzi Riyaz'ın hayatını kaybettiğini, 38 yaşındaki arkadaşı taksici Shakeel'in yaralandığını belirtti.

Polise şikayetinde, bir çetenin, kendisine ve Riyaz'a gece geç saatlerde saldırdığını belirten Shakeel'in, inek kesmediklerini söylediği bildirildi.

Polis, saldırı ve cinayet suçlamasıyla Amgara köyünden 4 kişiyi gözaltına aldı.

Ülkede yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri gerekçesiyle özellikle Müslüman azınlığa yönelik çok sayıda nefret saldırısı düzenlendi.

Hindistan'da bir mahkeme, mart ayında, geçen yıl et ticareti yapmakla suçladıkları bir Müslüman'ı linç ettikleri gerekçesiyle 11 kişiyi ömür boyu hapse mahkum etmişti.

Assam eyaletine bağlı Gauhati kentinin doğusundaki Nagon bölgesinde bir köyde, geçen yıl mayıs ayında halk, inek çaldıklarını iddia ettiği 2 Müslüman erkeği taş ve sopalarla öldürmüştü.

Diğer yandan, 16 yaşındaki Cüneyt Han adlı Müslüman bir genç, geçen yıl haziran ayında, Mathura şehrinden Yeni Delhi'ye trenle seyahat ederken yanında et taşıdığı gerekçesiyle bir grubun bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisinin (BJP) iktidarda bulunduğu Gujarat eyaletinde, geçen yıl mart sonunda inek öldürmeye ömür boyu hapis cezası getirilmiş, inek eti bulunduranlara da 7 ila 10 yıl hapis veya bin 500 ila 7 bin 500 dolar para cezası verilmesi öngörülmüştü.

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Hindistan

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