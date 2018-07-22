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Hindistan'da kadın hijyen ürünlerine getirilen vergi kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 00:08 | Son Güncelleme

Hükümet, kadın hijyen ürünlerine getirdiği tartışmalı vergiyi iptal etti

Hindistan'da hükümet ped ve tampon gibi kadın hijyen ürünlerine getirdiği tartışmalı vergiyi kaldırdı.

BBC'de yer alan habere göre, Maliye Bakanı Piyuş Goyal, özel tüketim vergisi kapsamında kadın hijyen ürünlerine getirilen yüzde 12'lik verginin kaldırıldığını duyurdu.

Kadın hijyen malzemelerinin bir yıl önce çıkarılan mal ve hizmetler vergisi (GST) kapsamında "lüks tüketim" malzemesi kabul edilerek vergi kapsamına alınması tartışmalara yol açmıştı.

Vergiye karşı kampanyalar yürüten sivil toplum örgütleri, halen her 5 kadın ve genç kızdan 4'ünün hijyen ürünlerine erişiminin olmadığı ülkede böyle bir vergi getirmenin sorunu daha da derinleştireceği uyarısında bulunmuştu.

Ülkede halen çok sayıda kız çocuğu, bu tip hijyen ürünlerini alacak maddi güce sahip olmadığı için erken yaşta okulu bırakmak zorunda kalıyor. Yetişkin kadınlarda da menstrüel temizliğe uygun sıhhi malzemelerin kullanılmaması üreme yolu hastalıklarına yol açıyor.

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