Hindistan'da kadın vagonlarında bin 384 erkek yolcu yakalandı

Hindistan'da bu yıl, kadınlara tahsis edilen vagonlarda yolculuk yapan bin 384 erkek yolcu yakalandı.

NDTV'nin haberine göre, Hindistan Demiryolları Polisinden (RPF) yapılan açıklamada, Kuzey Demiryolu hattında bu yıl, kadınlar kompartımanında bin 384 erkek yolcunun yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Demiryolu Bakanı, 2018 yılını, 'Kadın ve Çocuk Güvenliği' yılı olarak ilan etti. Bu bağlamda özel ekipler oluşturuldu. Bu yıl içinde kadınlar vagonunda seyahat eden bin 384 erkek yolcu yakalandı." ifadesine yer verildi.

Kuzey Demiryolu hattında halihazırda 220 treni denetleyen RPF, yıl başından bu yana yasalara aykırı davranan 61 bin 211 kişinin toplamda 15 milyon rupi (215 bin dolar) ceza ödediğini bildirdi.

