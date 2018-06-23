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Hindistan'da kamyon dereye yuvarlandı: 7 ölü, 24 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 18:41 | Son Güncelleme

Hindistan'da kamyon dereye yuvarlandı: 7 ölü, 24 yaralı

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde, düğünden dönenleri taşıyan kamyonun dereye yuvarlanması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, en az 24 kişi de yaralandı.

Yerel medyada yer alan habere göre, polis yetkilisi Nirlipt Rai, Amreli bölgesindeki Rajula kasabasındaki düğüne katıldıktan sonra köyleri Mahuva'ya dönenleri taşıyan kamyonun sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan aracın dereye yuvarlandığını belirtti.

Rai, kazada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ve en az 24 kişinin yaralandığını söyledi.

Yaralılar civardaki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan kamyon Kaza

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