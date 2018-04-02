Hindistan'da kast protestolarında 4 kişi öldü

Hindistan'da Yüksek Mahkemenin alt kastları koruyan yasayla ilgili kararını protesto etmek için düzenlenen gösterilerde 4 kişi öldü.

BBC'nin haberine göre, ülke genelinde Dalit kastına mensup on binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri sırasında çıkan olaylarda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Gösterilerden tren seferlerinin etkilendiği ve birkaç eyalette bazı otoyolların protestocular tarafından kapatıldığı belirtildi.

Gösteriler üzerine açıklama yapan Federal Hükümet, (alt kastlara yönelik zulmün engellenmesiyle ilgili) "Belirlenmiş Kast ve Belirlenmiş Kavim Yasası"nın geçmişte "suistimal edildiği" hükmünü veren Yüksek Mahkemenin bu kararını gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

Alt Kastlar Derneğinin Genel Sekreteri KP Choudhary, yasanın, bu kasta yönelik herhangi bir ayrımcılığı cezalandırılabilir suç kategorisine sokarak Dalitleri koruduğunu söyledi.

Gösteriler nedeniyle kuzeydeki Pencap eyaletinde sınavların ertelendiği, tüm eğitim kurumlarının, banka ve büroların kapatıldığı, internet hizmetinin geçici süreyle kesildiği kaydedildi.