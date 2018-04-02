HABER

Hindistan'da kast protestolarında 4 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 16:09 | Son Güncelleme

Federal hükümet, Belirlenmiş Kast ve Belirlenmiş Kavim Yasası'nın geçmişte "suistimal edildiği" hükmünü veren Yüksek Mahkemenin bu kararını gözden geçirmesi çağrısında bulundu

Hindistan'da Yüksek Mahkemenin alt kastları koruyan yasayla ilgili kararını protesto etmek için düzenlenen gösterilerde 4 kişi öldü.

BBC'nin haberine göre, ülke genelinde Dalit kastına mensup on binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri sırasında çıkan olaylarda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Gösterilerden tren seferlerinin etkilendiği ve birkaç eyalette bazı otoyolların protestocular tarafından kapatıldığı belirtildi.

Gösteriler üzerine açıklama yapan Federal Hükümet, (alt kastlara yönelik zulmün engellenmesiyle ilgili) "Belirlenmiş Kast ve Belirlenmiş Kavim Yasası"nın geçmişte "suistimal edildiği" hükmünü veren Yüksek Mahkemenin bu kararını gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

Alt Kastlar Derneğinin Genel Sekreteri KP Choudhary, yasanın, bu kasta yönelik herhangi bir ayrımcılığı cezalandırılabilir suç kategorisine sokarak Dalitleri koruduğunu söyledi.

Gösteriler nedeniyle kuzeydeki Pencap eyaletinde sınavların ertelendiği, tüm eğitim kurumlarının, banka ve büroların kapatıldığı, internet hizmetinin geçici süreyle kesildiği kaydedildi.

Madhya Pradeş eyaletinin bazı kesimlerinde büyük kalabalıklar halinde toplanılması yasaklandı, bazı bölgelerinde de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Uttar Pradeş, Jharkhand, Rajastan ve Bihar eyaletlerinde de göstericilerle polis arasında çatışmaların çıktığı ifade edildi.

Hindistan'daki kast sisteminin en alt sırasında yer alan Dalitlere karşı ayrımcılığın günlük yaşamın bir parçası olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 200 milyon Dalitin, üst kastlarla aynı tapınaklara ve okullara gitmesine izin verilmiyor.

Resmi istatistiklere göre, Hindistan'da 2016 yılında alt kastlara yönelik 40 binden fazla suç işlendi.

Reuters fotoğrafladı: İstanbul Boğazı'ndan geçtiler!Reuters fotoğrafladı: İstanbul Boğazı'ndan geçtiler!
5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı
Partinin genel başkanı duyurdu: İttifakta biz de varızPartinin genel başkanı duyurdu: İttifakta biz de varız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan kast Yüksek Mahkeme

En Çok Okunan Haberler

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

İlginizi Çekebilir

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

TEM'de 8 polisin yaralandığı kaza kamerada

TEM'de 8 polisin yaralandığı kaza kamerada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı

Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı

Afrin'de teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!

Afrin'de teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!

TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacak

TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacak

Nüfus Müdürlüğü randevu nasıl alınır? Pasaport, ehliyet artık Nüfus Müdürlüğü'nde!

Nüfus Müdürlüğü randevu nasıl alınır? Pasaport, ehliyet artık Nüfus Müdürlüğü'nde!

Mehmet Şanlı'yı sokak ortasında dövmüşler!

Mehmet Şanlı'yı sokak ortasında dövmüşler!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da büyük yangın!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da büyük yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.