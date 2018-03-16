Hindistan'da koalisyon hükümetinde çatlak

Hindistan'da hükümet ortaklarından Telugu Land Partisi (TDP), Ulusal Demokratik İttifak (NDA) koalisyonundan çekildiğini bildirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, TDP, Başbakan Narendra Modi'nin partisi Hindistan Halk Partisi (BJP) öncülüğünde kurulan koalisyondan ayrıldığını duyurdu.

Andhra Pradesh eyaletinde güçlü olan ve federal mecliste 16 milletvekiline sahip TDP'den yapılan açıklamada, "Partimiz, NDA'nın koalisyon ortaklarına gerekli desteği sağlamadığı için hükümetten çekilmeye karar verdi." ifadesi kullanıldı.

TDP'nin koalisyondan çekilmesine rağmen NDA koalisyonu 545 sandalyeli mecliste çoğunluğu elinde tutmaya devam ediyor.

Uzmanlar, yaşanan bu çatlak nedeniyle NDA koalisyonun 2019'da yapılacak genel seçimlerde kan kaybedeceğini düşünüyor.

Telugu Land Partisinin 2 bakanı, geçen hafta kabineden ayrılmıştı.