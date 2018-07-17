Hindistan'da linç olayları ve sokak şiddetine karşı yeni yasa arayışı

NEW DELHİ (AA) - Hindistan'da Yüksek Mahkeme, son dönemde artan şiddet olaylarının önüne geçebilmek için hükümeti harekete geçmeye çağırdı.

Mahkeme, ülkede son aylarda çocuk kaçırmaları başta olmak üzere bir dizi dedikodu nedeniyle başlayan linç olayları ve sokak şiddetinin önüne geçmek için hükümetten yeni bir yasa çıkarmasını istedi.

Yüksek Mahkeme, "Sokak çetelerinin korkunç eylemleri" şeklinde tanımladığı linç ve şiddet olaylarının olağanlaşmaması gerektiği ikazında bulundu.

Mahkeme Başkanı Dipak Misra, "Vatandaşlar, kanunları kendi ellerine alamazlar ve kendileri kanun haline gelemezler." diyerek, bu belanın "demir yumruklarla bertaraf edilmesi" gerektiğini kaydetti.

Hindu milliyetçi Bharatiya Janata Partisinin 2014'te seçimleri kazanmasının ardında ülkede özellikle Müslümanlara yönelik bir dizi saldırı gerçekleşti. Başbakan Narendra Modi’nin iktidar partisi ile bağlantılı olduğuna inanılan kalabalıklar tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şimdiye kadar en az 20 Müslümanın hayatını kaybetti. Müslümanların kurban kesmek için inek kaçırdığı veya et taşıdığı dedikodularıyla sosyal medyada başlayan tartışmalar, ülkede zaman zaman linç hareketlerine ve sokak şiddetine dönüşüyor.

Öte yandan sosyal medyada köylerden çocuk kaçırıldığıyla ilgili söylentiler üzerine başlayan olaylarda da en az 25 kişinin linç edildiği ve bu olayların cep telefonlarıyla çekilerek internette paylaşıldığı bildirildi.

Yetkililer, linç edilenlerin masum olduğunu, yerel halktan olmadığı, farklı göründüğü ve o bölgenin dilini konuşmadığı için hedef alındığını kaydetti.

