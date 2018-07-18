Hindistan'da Maocu isyancıların saldırıları

Hindistan'da Maocu isyancıların 2015-2017 yıllarında düzenlediği saldırılarda 199 güvenlik görevlisinin öldüğü açıklandı.
"Hindustan Times"ın haberine göre, üst düzey devlet yetkilisi Hansraj Gangaram Ahir, Lok Sabha'da (Halk Meclisi) yaptığı açıklamada, Maocu isyancıların, 2015-2017 döneminde gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinde 199 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Ahir, Maocu isyancıların düzenlediği şiddet olaylarına bağlı hayatını kaybedenlerin toplam sayısının geçen yıl 263, 2016'de ise 278 olduğunu kaydetti.
Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, Hindistan'da 1967'den bu yana birçok eyalette silahlı eylemler gerçekleştiriyor.
Maocu isyancıların, 15 Temmuz'da, Çatisgarh eyaletinin Kanker bölgesinde bir operasyondan dönen askerlere düzenlediği silahlı saldırıda iki asker ölmüş, bir asker yaralanmıştı.
İYİ Parti'de deprem!
Vahşet! 'Sen hiç aynaya bakmıyor musun' diye geri çevirince...
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik için en net açıklama!
Son dakika! Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li milletvekili hakkında suç duyurusu
Elektronik kelepçesini kırıp bir haftada üç kişiyi öldürdü
İşte Adnan Hoca'nın aslanları ve meslekleri
Kıbrıs açıklarında facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ünlü isim ters ışık kurbanı oldu!
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum