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Hindistan'da milletvekiline tecavüz suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 17:41 | Son Güncelleme

Hindistan'da milletvekiline tecavüz suçlaması

Hindistan'da iktidar partisi milletvekili Kuldeep Singh Sengar, bir genç kıza tecavüz etmekle suçlanıyor.

Basındaki haberlere göre, Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), mahkemeye sunduğu iddianamede, Uttar Pradeş eyalet meclisinin iktidar partisi milletvekili Sengar'ı tecavüz, adam kaçırma, tehdit ve reşit olmayan bir çocuğa tecavüz etmekle suçladı.

İktidardaki Hint milliyetçisi Hindistan Halk Partisinin (BJP) Uttar Pradeş Sözcüsü Sidharth Nath Singh, kurbanlar için adaletin sağlanması gerektiğini, bunun için gerekenin yapılacağını kaydetti.

Geçen yıl iş bulma bahanesiyle Sengar tarafından kandırılarak evine götürüldüğünü belirten, şu an 17 yaşında olan genç kız, 11-20 Haziran 2017 arasında 9 gün boyunca defalarca toplu tecavüze uğradığını iddia ederek nisan ayında şikayette bulunmuştu.

İddianamede, kız çocuğunun 20 Haziran'da polis tarafından evden alınarak karakola götürüldüğü, konuşursa babasına zarar verileceği tehdidinde bulunulduğu vurgulandı.

Suç duyurusunun ardından, kızın babası bir grup tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Babasının ölümünden bir gün önce davaya dikkat çekmek isteyen kız, Uttar Pradeş başbakanının evinin önünde kendini yakmaya çalışmış ancak yoldan geçenlerin müdahalesiyle durdurulmuştu.

Öte yandan CBI, kızın babasının ölümüyle ilgili 5 katil zanlısı hakkındaki iddianameyi geçen hafta mahkemeye sunmuştu.

Konunun nisan ayında gündeme gelmesiyle ülke genelinde düzenlenen protestolar devam ediyor.

Ulusal Suç İstatistik Bürosuna göre, Hindistan'da 2016'da 55 binden fazla tecavüz vakası kayda geçti.

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India tecavüz

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