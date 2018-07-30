Hindistan'da muson yağmurları 569 can aldı

Hindistan'da muson yağmurlarının neden olduğu seller ve toprak kaymaları nedeniyle 569 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, muson yağmurlarının ülkenin tamamında etkili olduğu, sel ve heyelanlar nedeniyle ay başından bu yana 569 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Meteoroloji Kurumu da yağışların gelecek günlerde devam edeceğini duyurarak, gerekli önlemlerin alınması yönünde çağrı yaptı.
Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik
Canlı yayında kavga! Mikrofonu kapatıp reklama gitti
Muharrem İnce'den son dakika imza açıklaması
MHP'den bir Devlet Bahçeli klibi daha! Bahçeli yine ders almadı
Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!
Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!
Kendisine zorla oral seks yaptıran kocasına dava açtı
İstanbul Güngören'de kadın turist dehşeti yaşadı!
YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Üniversite tercih sayfası ne zaman açılacak?
'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' açılıyor!
Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı
Bunlar da Rusya'nın zalımları!
Okuyucu Yorumları 0 yorum