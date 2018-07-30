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Hindistan'da muson yağmurları 569 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 23:29 | Son Güncelleme

Hindistan'da muson yağmurları 569 can aldı

Hindistan'da muson yağmurlarının neden olduğu seller ve toprak kaymaları nedeniyle 569 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, muson yağmurlarının ülkenin tamamında etkili olduğu, sel ve heyelanlar nedeniyle ay başından bu yana 569 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Meteoroloji Kurumu da yağışların gelecek günlerde devam edeceğini duyurarak, gerekli önlemlerin alınması yönünde çağrı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan muson yağmurları Sel ve heyelan

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