Hindistan'da muson yağmurları 709 can aldı

Hindistan'da muson yağmurlarının neden olduğu seller ve toprak kaymaları nedeniyle temmuz ayı başından bu yana toplam 709 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, muson yağmurlarının ülkenin tamamında etkili olduğu, sel ve heyelanlar nedeniyle geçen ayın başından bu yana 709 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yağışların neden olduğu sellerden dolayı ayrıca halen 16 kişinin kayıp olduğu ve 207 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Meteoroloji Kurumu yağışların gelecek günlerde devam edeceğini duyurarak, gerekli önlemlerin alınması yönündeki çağrıları yineledi.
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