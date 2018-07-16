Hindistan'da muson yağmurlarından ölenlerin sayısı 29'a çıktı

Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde muson yağmurlarının yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a ulaştı.

Yerel basında yer alan habere göre, ülke genelinde etkili muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlar nedeniyle ay başından bu yana ölenlerin sayısı 29'a yükseldi.

Aralıksız yağan muson yağmurları dolayısıyla 144 köye ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede yaşayan 50 bin kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

Ülke genelinde özel ekipler kurularak tahliye çalışmalarına hız verildi.

Meteoroloji yetkilileri, muson yağmurlarının ileriki günlerde şiddetini artırarak devam edeceği uyarısını yaptı.

