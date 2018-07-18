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Hindistan'da mutluluk dersleri okutulmaya başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 21:40 | Son Güncelleme

Hindistan'da mutluluk dersleri okutulmaya başlandı

Hindistan'ın en büyük 2. metropolü Delhi'de binden fazla okulda mutluluk dersleri müfredata girdi.

CNN'in haberine göre, Delhi Eğitim Bakanı Maniş Sisodia'nın projesi olan mutluluk dersleri, hafta başından bu yana binin üzerinde okulda veriliyor ve her gün 30 ila 45 dakika sürüyor.

Program çerçevesinde öğrenciler, kreş çağından 2. sınıfa, 3. sınıftan 5'e ve 6. sınıftan 8'e olmak üzere 3 gruba ayrılıyor.

Başarının notla ölçülmeyeceği mutluluk derslerinde öğrencilerin test ya da ödev yapması gerekmiyor. Duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarına odaklanan hikaye anlatımı ve meditasyon gibi aktivitelerle duygusal zekanın geliştirilmesi hedefleniyor.

Mutluluk derslerinin, çocuk ve gençlerin depresyon, stres ve endişe bozukluğunun üstesinden gelmesine yardımcı olması ümit ediliyor.

Farkındalık, değerlere dayalı aktiviteler ve kendini ifade etme, mutluluk derslerini işleyecek öğretmenlerin konuları arasında yer alıyor.

Delhi eyalet yönetiminin oluşturduğu mutluluk komitesinin de 200 akıl hocasıyla derslerin takibini yapması planlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Hindistan'da 13 ila 15 yaşlarındaki her 4 çocuktan biri depresyonla mücadele ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Delhi Hindistan mutluluk dersleri

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