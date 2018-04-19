Hindistan’da Osmangazi Fırtınası Esecek

Osmangazi Belediyespor Kulübü Badminton Takımı, Hindistan’da düzenlenecek Badminton Dünya Okulları Şampiyonası’nda 9 sporcu ile raket sallayacak.
Dünya Okul Sporları Federasyonu (ISF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan Badminton Dünya Okulları Şampiyonası (WSC) Hindistan’ın Pune kentinde düzenlenecek. Şampiyonaya Türkiye’nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Çek Cumhuriyeti gibi 3 kıtadan toplam 13 ülke madalya için kayıt yaptırdı. Tophane Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi adına katılacak olan Osmangazili badmintoncular şampiyonanın erkekler kategorisinde Çin, Bulgaristan, Yunanistan, Hindistan B grubuyla karşılaşırken, kızlar kategorisinde Fransa, Belçika ve Gürcistan ile kıyasıya mücadele edecek.
25 Nisan tarihinde sona erecek şampiyona öncesi sporculara güvendiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Son dönemde badminton branşında sporcularımızın sayesinde büyük bir çıkış yakaladık. Uluslararası şampiyonada Bursa’yı ve ülkemizi temsil edecek sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.
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