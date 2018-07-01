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Hindistan'da otobüs kazası: 30 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 11:46 | Son Güncelleme

Hindistan'ın kuzeyinde kapasitesinden fazla yolcu taşıyan bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 30 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması nedeniyle 30 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin kuzeyindeki Uttarakhand eyaletindeki dağlık alandaki yolda seyreden yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı.

Kazada çok sayıda yolcu yaralanırken, 30 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkili Trivendra Rawa, yaptığı açıklamada, şöförün kontrolü kaybetmesi nedeniyle otobüsün yoldan çıktığını söyledi.

Otobüsün kapasitesinden fazla yolcu taşıdığının da belirlendiğini aktaran Rawa, yolcuları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Sürücü hataları, kötü yollar ve eski araçlardan kaynaklanan kazalardan dolayı Hindistan'da her yıl ortalama 110 bin kişi trafik kazalarında yaşamını yitiriyor.

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Hindistan otobüs kazası

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