Hindistan'da otobüs kazası

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi yaşamını yitirdiği, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Mainpuri bölgesi yargıçlarından Pradeep Kumar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Racastan eyaletinden gelen otobüsün Mainpuri bölgesinde devrildiğini söyledi.
Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişinin öldüğünü, 3'ü ağır 13 kişinin yaralandığını belirten Kumar, "Yaralı yolcular, şoförün hız yaptığını ve yolcuların yavaşlamasına yönelik uyarılarını dikkate almadığını anlattı." dedi.
Otobüsün üstünde seyahat eden yolcu olup olmadığının belirlenmeye çalışıldığını vurgulayan Kumar, "Otobüsteki toplam kişi sayısını araştırıyoruz." dedi.
Bu arada polis yetkilileri de şoförün kontrolü yitirmesi sonucu otobüsün bariyerlere çarparak devrildiğini belirtti.
"Hindustan Times" gazetesi ise kazada ölenlerin sayısını 17 olarak duyurdu.
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