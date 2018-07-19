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Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 14 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 12:07 | Son Güncelleme

Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 14 ölü

Hindistan'da bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti.

"Hindustan Times"ın haberine göre, 30'dan fazla yolcusu bulunan otobüsün, sabah saatlerinde, Uttarakhand eyaletine bağlı Tehri bölgesinde yaklaşık 250 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Yaralananlardan 6'sının durumunun ağır olduğu ve uçakla Rishikesh bölgesindeki hastaneye sevk edildikleri bildirildi.

Bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan otobüs kazası

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