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Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 33 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 14:13 | Son Güncelleme

Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 33 ölü

MUMBAI (AA) - Hindistan'da bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 33 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletinde bir üniversitenin çalışanlarını taşıyan otobüs yolda uçuruma yuvarlandı.

Kaza sonucu otobüste bulunan 34 yolcudan 33'ünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazadan tek kurtulan kişinin de otobüs uçuruma yuvarlanmadan önce atlayarak hayatta kalmayı başardığı kaydedildi.

Otobüsteki üniversite çalışanlarının pikniğe gittikleri belirtildi.

Sürücü hataları, kötü yollar ve eski araçlardan kaynaklanan kazalardan dolayı Hindistan'da her yıl ortalama 110 bin kişi trafik kazalarında yaşamını yitiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
33 ölü Hindistan otobüs kazası

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