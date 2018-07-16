Hindistan'da sağanak yağış hayatı felç etti

Hindistan'ın Kerala eyaletinde etkili muson yağmurları hayatı olumsuz etkiliyor.
"Hindustan Times"ın haberine göre, muson yağmurları nedeniyle 9 Temmuz'dan bu yana eyalette 11 kişi hayatını kaybetti.
Eyaletin çeşitli bölgelerindeki su baskınları nedeniyle ulaşım sekteye uğrarken 8 bölgede eğitime ara verildi.
Demiryolu hattının su altında kalması sonucu işaretleşme sisteminin zarar gördüğü ve en az 8 tren seferinin iptal edildiği belirtildi.
Su basan Kerala eyaleti otobüs terminalinde de hizmetlerin aksadığı kaydedildi.
Yetkililer, bazı sahil bölgelerinde heyelan meydana geldiğine işaret etti.
Sağanak yağışların, bazı bölgelerde sel baskınlarına ve toprak kaymalarına yol açtığını belirten yetkililer, yağışlar nedeniyle 614 evin kısmen, 20 evin tamamen zarar gördüğünü açıkladı.
Yaklaşık 2 bin aile, güvenli bölgelere tahliye edildi.
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