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Hindistan'da sağanak yağış hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 14:00 | Son Güncelleme

Şiddetli muson yağmurları nedeniyle 9 Temmuz'dan bu yana Kerala eyaletinde 11 kişi hayatını kaybetti - Yaklaşık 2 bin aile güvenli bölgelere tahliye edildi

Hindistan'ın Kerala eyaletinde etkili muson yağmurları hayatı olumsuz etkiliyor.

"Hindustan Times"ın haberine göre, muson yağmurları nedeniyle 9 Temmuz'dan bu yana eyalette 11 kişi hayatını kaybetti.

Eyaletin çeşitli bölgelerindeki su baskınları nedeniyle ulaşım sekteye uğrarken 8 bölgede eğitime ara verildi.

Demiryolu hattının su altında kalması sonucu işaretleşme sisteminin zarar gördüğü ve en az 8 tren seferinin iptal edildiği belirtildi.

Su basan Kerala eyaleti otobüs terminalinde de hizmetlerin aksadığı kaydedildi.

Yetkililer, bazı sahil bölgelerinde heyelan meydana geldiğine işaret etti.

Sağanak yağışların, bazı bölgelerde sel baskınlarına ve toprak kaymalarına yol açtığını belirten yetkililer, yağışlar nedeniyle 614 evin kısmen, 20 evin tamamen zarar gördüğünü açıkladı.

Yaklaşık 2 bin aile, güvenli bölgelere tahliye edildi.

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kerala muson yağmurları

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