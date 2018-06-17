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Hindistan'da sel felaketi: 17 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 23:47 | Son Güncelleme

Hindistan'da sel felaketi: 17 ölü

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle 17 kişinin öldüğü bildirildi.

Assam Yönetimi Ajansından yapılan açıklamaya göre, muson yağmurları ülkenin birçok bölgesinde su taşkınlarına yol açtı.

Assam'da son 4 günde 17 kişinin yaşamını yitirdiği, 42 bin 500 kişinin sellerden etkilendiği bildirildi.

Bölgedeki 3 bin 292 hektarlık alanda 716 köyün sular altında kaldığı, binlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, yağmurların diğer bölgelerde de etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

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Hindistan sel

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