Hindistan'da şiddetli yağış 9 can aldı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışlarda 9 kişi hayatını kaybetti.
"Hindustan Times"ın hükümet yetkililerine dayandırdığı haberine göre, eyaletin çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlarda 4'ü çocuk 9 kişi öldü.
Eyaletin farklı bölgelerinde aralıksız yağan yağmurda bazı binaların duvarları çöktü, yollar sular altında kaldı, elektrik direkleri devrildi.
Shamli bölgesinde yağışlara bağlı meydana gelen kazalarda 5 kişi yaralandı.
Agra bölgesindeki sel nedeniyle mahsur kalan 500'den fazla kişi kurtarıldı.
Çok sayıda tren seferinin aksadığı eyalette, bazı köylerin kent merkezleriyle bağlantısı kesildi.
Yağışların şiddetini azaltarak 2 gün daha devam etmesi bekleniyor.
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