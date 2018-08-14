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Hindistan'da şiddetli yağışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 20:33 | Son Güncelleme

Cammu Keşmir'de 4 kişi öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde, en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Hindistan basınında yer alan habere göre, yetkililer Cammu Keşmir'de meydana gelen sellerde 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve iki kişinin yaralandığını kaydetti.

Bölgede şiddetli yağış ve sel nedeniyle çok sayıda evi su bastı, ulaşım aksadı.

Öte yandan, Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 39'a çıktığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir Hindistan sel yağış

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