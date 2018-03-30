Hindistan'da sınav soruları çalındı

Hindistan'da lise öğrencilerinin katıldığı sınav sorularının çalındığı ortaya çıkınca 1,6 milyon öğrencinin sınavı iptal edildi.
Yerel basındaki haberlere göre, 12. sınıf muhasebe ve 10. sınıf matematik sorularının sınav tarihinden 2 gün önce çalınarak sosyal medya üzerinden bazı öğrencilerle para karşılığı paylaşıldığı tespit edildi.
Sınav sorularının çalındığına ilişkin ihbarın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde şu ana kadar 32 kişi gözaltına alındı.
Polis, soruları çalan kişilerin, sınav sorularını 4 bin rupi (320 lira) karşılığında bazı öğrencilere sattığını açıkladı.
Soruların çalındığının anlaşılmasının ardından 1,6 milyon öğrencinin muhasebe ve matematik sınavı iptal edildi.
Eğitim Bakanlığı yetkilileri, yeni sınav tarihinin en kısa zamanda açıklanacağını kaydetti.
Hindistan'da 2015'te sınav sorularının çalınması nedeniyle 300 kişi gözaltına alınmış, 750 öğrenci de okuldan atılmıştı.
Hindistan'da öğrenciler, okul notlarına göre üniversiteye yerleştirildiği için sınavlarda alınacak notlar, büyük önem arz ediyor.
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