Hindistan'da söylentiler nedeniyle 2 kişi daha linç edildi

Hindistan'da mesajlaşma sitesi WhatsApp'da çocuk kaçırma eylemleriyle ilgili yayılan söylentiler, 9 kişinin ölümüyle sonuçlandı.

BBC'nin haberine göre, WhatsApp'ta video olarak da paylaşılan söylentiler nedeniyle son olarak Assam eyaletinde yol sorma bahanesiyle durdurulan iki kişi dövülerek linç edildi.

Yetkililer, söylentiler nedeniyle Hindistan'da geçen ay da 7 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Polis, sosyal medyadaki mesajların çıkış noktasını tespit etmenin zorluğuna dikkati çekerken son iki kurbanın Guwahati'de yaşayan ses mühendisi Nilotpal Das ve dijital sanatçı Abijeet Nath olduğu belirtildi.

Saldırıya uğradıkları anların görüntüleri hafta sonu internette dolaşan, içlerinden birinin kendisini öldürmemeleri için yalvardığı görülen Das ve Nath'ın ölümüyle ilgili 16 kişi gözaltına alındı.

Guwahati'de pazar günü öğrencilerle aktivistler, ölümleri protesto etmek için sokağa döküldü.

WhatsApp'ta paylaşılan bir videoda, motosikletli iki adamın, bir grup çocuğun peşine düştüğü, birini yakaladıktan sonra uzaklaştığı görülüyor.

Videonun, aslında Pakistan'da çocuk güvenliğine dikkati çekmek için çekilen videonun bir bölümü olduğu tespit edildi.

Yetkililer, videonun WhatsApp'da çocuk kaçıranların şehre geldiği mesajlarıyla gönderildiğini belirtiyor.

