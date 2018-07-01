HABER

Hindistan'da söylentiler nedeniyle 5 kişi daha linç edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 21:13 | Son Güncelleme

Hindistan'da söylentiler nedeniyle 5 kişi daha linç edildi

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde çocuk kaçırma eylemleriyle ilgili yayılan söylentiler nedeniyle 5 kişinin daha linç edildiği bildirildi.

Hindistan yerel basınında çıkan haberlere göre, Dhule bölgesinde çocuk kaçırdığından şüphelenilen 5 kişi, öfkeli bir grup tarafından dövülerek öldürüldü.

Grubun, olay yerine gelen polis ekibine de saldırdığı, grubu sakinleştirmeye çalışan 2 polis memurunun yaralandığı belirtildi.

Hindistan'ın çeşitli bölgelerinde geçen ay da sosyal medyada yayılan çocuk kaçırma söylentileri nedeniyle 9 kişi linç edilmişti.

PARTNERZehra tatildeZehra tatilde
12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu
Sivas'ta '2 Temmuz'un 25'inci yılı anılacakSivas'ta '2 Temmuz'un 25'inci yılı anılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çocuk kaçırma Hindistan linç

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

Diğer Haberler
İstanbul'da LGBTİ üyelerinin 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

İstanbul'da LGBTİ üyelerinin 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!

Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.