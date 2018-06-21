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Hindistan'da trafik kazası: 15 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 19:32 | Son Güncelleme

Minibüs ile traktörün çarpışması sonucu aynı aileden 15 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Hindistan'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 15 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Hindistan'ın NDTV televizyon kanalının haberine göre, Gwalior kentinden Morena'ya aile ziyaretine giden 20 kişiyi taşıyan minibüs ile karşı yönden gelen traktör çarpıştı.

Kazada, 10 kişi olay yeri, 5 kişi kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Yaralanan 5 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Bölge polisi, yasal olmayan yollarla elde edilen kumu taşıdığı tespit edilen traktör sürücüsünün kaçtığı bilgisini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan trafik kazası traktör

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