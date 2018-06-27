Hindistan'da trafik kazası: 6 ölü

Hindistan'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basına göre, Hindistan'ın doğusundaki Batı Bengal eyaletinde bir otobüs, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobildeki 6 kişi öldü.
Ölenlerin 4'ünün Trinamul Kongre Partisi üyesi olduğu belirtildi.
Otobüsteki yolcuların ise hafif yaralandığı ifade edildi.
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