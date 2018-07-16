Hindistan'da trafik kazası: 7 ölü

Hindistan'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin batısındaki Maharashtra kentinde iki aracın çarpışması sonunu en az 7 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kazada bir aracın çarpışmadan sonra bariyerleri aşarak karşı şeride geçtiği kaydedildi.
Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Dünyadaki en tehlikeli yolların olduğu ülke olarak bilinen Hindistan'da bozuk yollar nedeniyle sık sık ölümcül kazalar meydana geliyor.
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