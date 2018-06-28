Hindistan'da uçak kazası: 5 ölü

Hindistan'ın Mumbai kentinde kiralık bir uçağın binaların üzerine düştüğü ve 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Uçağın, yerel saat ile 13.35 olarak öngörülen Mumbai Havaalanı'na inişinden kısa bir süre önce Ghatkopar bölgesindeki binaların üzerine düştüğü belirtildi.
India Today internet sitesindeki haberde, ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu açıklandı. Ölenlerin 1 pilot, 3 yolcu ve uçağın düştüğü yerde bulunan 1 kişi oldukları kaydedildi.
Uçakta kaç kişinin olduğu hakkında bilgi verilmedi.
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