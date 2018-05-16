Hindistan'da üst geçit çöktü: 18 ölü

LUCKNOW (AA) - Hindistan'ın kuzeyinde bir üst geçidin çökmesi sonucu en az 18 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, ülkenin kuzeyinde bulunan Varanasi kentindeki üst geçidin işlek bir yolun üzerine çöktüğünü belirterek olayda en az 18 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Enkazdan çıkarılan 5 yaralının 2'sinin durumunun ağır olduğunu ifade eden yetkililer, yaralıların tedavi altına alındığını bildirdi.
Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
Başbakan Narendra Modi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kazayla ilgili üzüntüsünü ifade ederek yaralılara acil şifa diledi.
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