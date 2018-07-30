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Hindistan'da vatandaşlık tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 11:00 | Son Güncelleme

Assam eyaletinde yaklaşık 4 milyon kişi vatandaşlıklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı - Sürecin, Assam eyaletinde azınlıklara karşı "cadı avı" başlatacağından ve Hindu milliyetçilerle muhafazakar Assamlılar tarafından çoğu Müslüman meşru Bengal topluluğuna saldırmak amacıyla kullanılacağından endişe ediliyor

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde yaklaşık 4 milyon kişi vatandaşlıklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Assam eyaletinde 4 milyon civarında kişi, federal hükümetin kamuoyuna açıkladığı, Yüksek Mahkemenin emriyle hazırlanan Ulusal Vatandaşlık Kaydının (NRC) son taslağına dahil edilmedi.

Hindistan Vatandaşlık Kayıt Dairesi yetkilisi India Saileş, listede isimleri yer almayanların, dava açma haklarının bulunduğunu belirtirken, sürecin, Assam eyaletindeki azınlıklara karşı "cadı avı" başlatacağından endişe ediliyor.

Aktivistler, NRC'nin hem Hindu milliyetçiler hem de muhafazakar Assamlılar tarafından çoğu Müslüman meşru Bengal topluluğuna saldırmak amacıyla kullanılacağını ifade ediyor.

Bengal mücadelesi veren Nazrul Ali Muhammed, NRC'nin tamamen farklı bir gündeme hizmet ettiğini belirterek, "Açıkça Müslümanlardan kurtulma tehdidinde bulunuyorlar. Myanmar'da Rohingyalara olanlar burada bize olabilir." dedi.

Yetkililer, listenin, 1985 yılında dönemin Başbakanı Rajiv Gandhi tarafından imzalanan Assam Anlaşması'nın şart koştuğu gibi düzensiz göçmenlerin saptanması amacıyla ve eyalette 25 Mart 1971 tarihinden bu yana düzensiz göçmen olarak yaşayanların devre dışı bırakılması esasına göre güncellendiğini savunuyor.

Anlaşma çerçevesinde, eyalete 24 Mart 1971'den önce geldiğini kanıtlayamayanların yasal haklarının ellerinden alınması ve sınır dışı edilmesi öngörülüyor.

Listeye dahil olmak isteyenlerin, kendilerinin veya atalarının 1951'de Ulusal Vatandaşlık Kaydında yer aldığını kanıtlaması gerekiyor. Yetkililer, liste nedeniyle kimsenin ivedilikle sınır dışı edilmeyeceğini de vurguluyor.

Taslağın ilanının ardından eyalette olaylar çıkması ihtimaline karşı yüzlerce polisin görevlendirildiği, komşu Arunaçal Pradeş ve Nagaland eyaletlerinde sınır güvenliğinin arttırıldığı belirtildi.

Üst düzey emniyet yetkilileri, Assam eyaletinin gözetim altında tutulmak üzere bölgelere ayrıldığını, sosyal medya platformlarının takibe alındığını kaydetti.

Assam eyaletinde 32 milyon kişi yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
4 milyon kişi Assam eyaleti Hindistan vatandaşlık

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