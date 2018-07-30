Hindistan'da vatandaşlık tartışması

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde yaklaşık 4 milyon kişi vatandaşlıklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Assam eyaletinde 4 milyon civarında kişi, federal hükümetin kamuoyuna açıkladığı, Yüksek Mahkemenin emriyle hazırlanan Ulusal Vatandaşlık Kaydının (NRC) son taslağına dahil edilmedi.

Hindistan Vatandaşlık Kayıt Dairesi yetkilisi India Saileş, listede isimleri yer almayanların, dava açma haklarının bulunduğunu belirtirken, sürecin, Assam eyaletindeki azınlıklara karşı "cadı avı" başlatacağından endişe ediliyor.

Aktivistler, NRC'nin hem Hindu milliyetçiler hem de muhafazakar Assamlılar tarafından çoğu Müslüman meşru Bengal topluluğuna saldırmak amacıyla kullanılacağını ifade ediyor.

Bengal mücadelesi veren Nazrul Ali Muhammed, NRC'nin tamamen farklı bir gündeme hizmet ettiğini belirterek, "Açıkça Müslümanlardan kurtulma tehdidinde bulunuyorlar. Myanmar'da Rohingyalara olanlar burada bize olabilir." dedi.

Yetkililer, listenin, 1985 yılında dönemin Başbakanı Rajiv Gandhi tarafından imzalanan Assam Anlaşması'nın şart koştuğu gibi düzensiz göçmenlerin saptanması amacıyla ve eyalette 25 Mart 1971 tarihinden bu yana düzensiz göçmen olarak yaşayanların devre dışı bırakılması esasına göre güncellendiğini savunuyor.