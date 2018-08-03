Hindistan'da vinç devrildi: 6 ölü

Hindistan'ın doğusunda bir inşaat alanında vincin işçilerin üzerine düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hindistan basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri Bihar eyaletinde Kalaburagi bölgesinde inşaatı devam eden bir çimento fabrikasında vincin işçilerin üzerine düştüğünü kaydetti.

Vincin altında kalan 6 işçinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirten yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

İnşaat alanında arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

