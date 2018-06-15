Hindistan'da yaklaşık 600 milyon kişi su sıkıntısı çekiyor

Hindistan'da tarihin en büyük su kıtlığının yaşandığı bildirildi.

Devlet tabanlı düşünce kuruluşu Niti Aayong'dan yapılan açıklamada, Hindistan'ın tarihinin en büyük su kıtlığı ile karşı karşıya olduğu ve yaklaşık 600 milyon kişinin su sıkıntısı yaşandığı belirtildi.

Hindistan'ın 29 eyaletinden 24'ünde yapılan araştırmalarda, su kıtlığının gelecek yıllarda daha da kötüye gideceği ifade edildi. Ayrıca, 21 şehir için 2020'ye kadar su kaynaklarının tükeneceği uyarısı yapıldı.

Bu durumdan, su kaynaklarının yüzde 80'inin tarımda kullanılması nedeniyle tarım sektörünün de etkileneceği tahmin ediliyor.

Ülkede her yıl yaklaşık 200 bin kişi temiz su kaynaklarının yetersizliğinden hayatını kaybediyor.

