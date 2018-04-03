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Hindistan'da yalan haber yapanlara yönelik talimat kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 16:21 | Son Güncelleme

Hindistan'da yalan haber yapanlara yönelik talimat kaldırıldı

Hindistan Enformasyon ve Yayın Bakanı Smriti Irani'nin, hükümetin, yalan haber yapan gazetecilerin akreditasyonunu askıya alacağına ilişkin talimatı, Başbakan Narendra Modi'nin emriyle kaldırıldı.

"Hindustan Times"ın haberine göre, Irani, hükümetin, yalan haber üreten gazetecilerin akreditasyonunu askıya alacağına ilişkin yayımladığı talimatı, gün içerisinde Modi'nin isteği üzerine geri çekti.

Gazeteciler ve medya kuruluşlarının tepkileri üzerine, söz konusu talimat hakkındaki endişelerini dile getiren Modi'nin, yalan haberler sorununun, Hindistan Basın Konseyi (PCI) tarafından ele alınacağını söylediği aktarıldı.

Aynı zamanda akreditasyon almak için gereken kurallarda da değişiklik öngören talimat, Hint gazeteciler tarafından "basına yönelik saldırı" olarak değerlendirildi.

Irani'nin, "yalan haberlerin artan örnekleri" ile mücadele için gerekli olduğunu savunduğu talimatta, yalan haber tanımının ne olduğunun açıklanmadığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
narendra modi sahte haberler Smriti Irani

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