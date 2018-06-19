Hindistan'da yemekten zehirlenen 3 çocuk öldü

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde gıda zehirlenmesi nedeniyle 3 kişi öldü, 80 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yerel medyada yer alan habere göre, polis yetkilileri, Raigad bölgesinde bir köydeki davete katılan 500 kişiden bazılarının yemek yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Yetkililer, hastanede gıda zehirlenmesi teşhisi konan 3 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 80 kişinin de tedavi altına alındığını kaydetti.
Hindistan'ın Bihar eyaletinde 2013'te okul yemeğinden zehirlenen 21 çocuk hayatını kaybetmişti.
ABD’nin F-35 kararına sert tepki
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
ABD'de korkunç cinayet! cesedi parçalanmış halde bulundu
İstanbul'da sabah uyananlar şoke oldu
Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur
Kandil'e operasyonda son durum! Terör örgütü PKK liderleri kaçıyor
Mumya 100 yıl sonra gözlerini açtı! Bu iddia olay yarattı
4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi
Ölen iş adamı için böyle ilan vermişti! Aldatma davasında flaş karar
Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim
Okuyucu Yorumları 0 yorum