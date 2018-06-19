Hindistan'da yemekten zehirlenen 3 çocuk öldü

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde gıda zehirlenmesi nedeniyle 3 kişi öldü, 80 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yerel medyada yer alan habere göre, polis yetkilileri, Raigad bölgesinde bir köydeki davete katılan 500 kişiden bazılarının yemek yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Yetkililer, hastanede gıda zehirlenmesi teşhisi konan 3 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 80 kişinin de tedavi altına alındığını kaydetti.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde 2013'te okul yemeğinden zehirlenen 21 çocuk hayatını kaybetmişti.

