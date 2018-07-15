HABER

Hindistan'da yollardaki çukurlar bir yılda 3 bin 600 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 19:50 | Son Güncelleme

Hindistan'da yollardaki çukurlar bir yılda 3 bin 600 can aldı

Hindistan'da yoldaki çukurlar nedeniyle bir yılda 3 bin 600 kişi hayatını kaybetti.

Times of India gazetesindeki habere göre, Hindistan'da geçen yıl yoldaki çukurların neden olduğu kazalar nedeniyle 3 bin 600 kişi öldü.

Raporlara göre, her gün en az 10 kişinin yollardaki çukurlardan kaynaklanan kazalarda yaşamını yitirdiği belirtildi. 2016 yılında yaşanan ölümlerin geçen yıl yüzde 50 arttığı ifade edildi.

Ülkenin birçok bölgesindeki yollarda muson yağmurları nedeniyle çukurlar oluşuyor. Çukurlar ölümcül kazalarla trafik sıkışıklığına yol açıyor.

PARTNERBir tanesini yiyen şoke oluyor! Üzüm gibi duruyor ama...Bir tanesini yiyen şoke oluyor! Üzüm gibi duruyor ama...
Gümüşhane'de kırmızı listede aranan terörist Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır öldürüldüGümüşhane'de kırmızı listede aranan terörist Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır öldürüldü
Fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastane ziyaretiFotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastane ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan 3 bin 600 çukur yol

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Emina Jahovic'ten trafikte seksi paylaşım!

Emina Jahovic'ten trafikte seksi paylaşım!

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedik

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedik

Eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

Eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gümüşhane'de kırmızı listede aranan terörist Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır öldürüldü

Gümüşhane'de kırmızı listede aranan terörist Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır öldürüldü

FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

Tatil cenneti Bodrum'da yangın! Alevler yayılıyor

Tatil cenneti Bodrum'da yangın! Alevler yayılıyor

Ankara'da korkutan fabrika yangını!

Ankara'da korkutan fabrika yangını!

Adnan Oktar operasyonunda korkunç tablo! 17 kız çocuğu...

Adnan Oktar operasyonunda korkunç tablo! 17 kız çocuğu...

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.