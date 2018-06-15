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Hindistan'daki cinsel saldırılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 12:08 | Son Güncelleme

Bihar eyaletinde bir anne ve 14 yaşındaki kızına tecavüz etmekle suçlanan 4 kişi gözaltına alındı

PATNA (AA) - Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde bir anne ve 14 yaşındaki kızına tecavüz etmekle suçlanan 4 kişi, gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri, Bihar eyaletindeki Gaya kasabası yakınlarında çarşamba günü motosikletle köylerine dönen 3 kişilik ailenin bir grup silahlı kişi tarafından durdurulduğu, motosikleti kullanan babayı darbeden saldırganların anne ve 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiğini bildirdi.

Yetkililer, olayın ardından 4 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını ve 2 şüphelinin ise halen arandığını belirtti.

Hindistan'da kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel saldırılar, bu suçlar için cezai yaptırımlar arttırıldığı halde yaşanmaya devam ediyor. Ülkede 2012 yılında üniversite öğrencisi bir kızın Yeni Delhi'de bir halk otobüsünde kalabalık bir grubun tecavüzüne uğrayarak hayatını kaybetmesi büyük infial uyandırmıştı. Hükümet tepkilerin ardından cinsel saldırı suçları için hapis cezasını 20 yıla çıkarmıştı.

Ancak geçen zaman içinde ülkede kamuoyu vicdanını derinden etkileyen, genç kızlara ve kız çocuklarına yönelik cinsel saldırı vakalarıyla yüzleşmek zorunda kalındı. Başbakan Narendra Modi liderliğindeki hükümet tepkiler üzerinde 12 yaşın altındaki kız çocuklarına tecavüz edenlere idam cezası getiren bir düzenlemeyi Meclis'ten geçirmişti. Ayrıca dikizcilik, takip ve fuhuşa aracılık gibi fiiller ağır ceza kapsamına alınmıştı.

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