Hindistan'daki feribot kazası

Hindistan'ın güneyinde nehirde sefer yapan bir feribotun alabora olması sonucu ölü sayısı 12'ye yükseldi.
Yerel medyada yer alan habere göre, Andhra Pradeş eyaletinin Başbakanı N Chandrababu Naidu, salı gecesi Godavari nehrinde batan feribottaki 44 kişiden 12'sinin cesedini bulduklarını kaydetti.
Feribottakilerden 22'sinin yüzerek kıyıya ulaştığını ifade eden Naidu, 10 kişinin arandığını belirtti.
Arama kurtarma ekipleri dün 4 kişinin cesedini çıkarmıştı.
Hindistan'da feribot kazaları, aşırı yükleme ve feribotların bakımsızlığı nedeniyle sıklıkla yaşanıyor.
Geçen kasım ayında Andra Pradeş eyaletinde meydana gelen feribot kazasında 19 kişi hayatını kaybetmişti.
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