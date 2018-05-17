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Hindistan'daki feribot kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 09:08 | Son Güncelleme

Ölü sayısı 12'ye çıktı

Hindistan'ın güneyinde nehirde sefer yapan bir feribotun alabora olması sonucu ölü sayısı 12'ye yükseldi.

Yerel medyada yer alan habere göre, Andhra Pradeş eyaletinin Başbakanı N Chandrababu Naidu, salı gecesi Godavari nehrinde batan feribottaki 44 kişiden 12'sinin cesedini bulduklarını kaydetti.

Feribottakilerden 22'sinin yüzerek kıyıya ulaştığını ifade eden Naidu, 10 kişinin arandığını belirtti.

Arama kurtarma ekipleri dün 4 kişinin cesedini çıkarmıştı.

Hindistan'da feribot kazaları, aşırı yükleme ve feribotların bakımsızlığı nedeniyle sıklıkla yaşanıyor.

Geçen kasım ayında Andra Pradeş eyaletinde meydana gelen feribot kazasında 19 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
feribot Hindistan Kaza

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