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Hindistan'daki kum fırtınası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 21:16 | Son Güncelleme

Uttar Pradeş eyaleti ile Yeni Delhi'de 11 kişi daha yaşamını yitirdi - Ülkede bu ay kum fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e yükseldi

LUCKNOW (AA) - Hindistan'da aşırı yağışlar ve kum fırtınasında Uttar Pradeş eyaleti ile başkent Yeni Delhi'de 11 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hükümet yetkilisi Avneeş Awaşti, rüzgar hızı saatte 70 kilometreyi bulan fırtınada Uttar Pradeş'te 9 kişinin öldüğünü, 23 kişinin yaralandığını söyledi.

Press Trust of India ajansı da Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını duyurdu.

Hindistan'da ay başından bu yana etkili olan kum fırtınasında ölenlerin sayısının 145'e çıktığı kaydedildi.

Kum fırtınasının, Uttar Pradeş'in yanı sıra Batı Bengal ve Andra Pradeş eyaletlerinde etkili olduğu ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Kum Fırtınası Uttar Pradeş

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